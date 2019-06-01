"Я одеваюсь для мужчин": Как жила и любила Мэрилин Монро





Детство и юность будущей голливудской звезды были непростыми. Отец исчез еще до рождения Нормы Джин, а мать из-за психического расстройства не могла нормально воспитывать дочь. Однажды родительница даже пыталась задушить подушкой собственного ребенка. Девочке пришлось побывать в приютах и приемных семьях, столкнуться с человеческим бездушием, черствостью и нищетой. В 16 лет Джин вышла замуж за Джеймса Догерти, работала на военном заводе, но чувствовала, что впереди ее ждет что-то лучшее. В 1945 году, после приезда на завод фотографа Дэвида Конновера жизнь девушки кардинально изменилась. Снимки Нормы Джин увидели сотрудники 20th Century Fox. Ей предложили контракт с модельным агентством, но с условием: перекраситься в блондинку и выбрать новое имя. Будущая кинодива согласилась и развелась с мужем, которого не любила, а относилась к нему, как к "спасательному кругу".Мэрилин Монро пользовалась вниманием многих мужчин, но решила связать свою судьбу с бейсболистом Джо ДиМаджио. Спортсмен был романтиком и мечтал о супруге, способной стать хранительницей очага, но Монро была не такой и желала славы. ДиМаджио не нравилась популярность жены, и он даже бил актрису из-за ревности. Он устроил скандал после эпизода из картины "Зуд седьмого года", где воздух развевает юбку артистки, выставляя ее нижнее белье напоказ. После этого случая пара развелась, прожив вместе всего 9 месяцев.Знаменитость нашла утешение в новом браке с Артуром Миллером. Поклонники звезды не понимали, что "секс-бомба" нашла в невзрачном драматурге. Но актрису интересовала не внешность, она была довольно умной и начитанной. Артистка проводила свободное время за чтением, увлекаясь Камю, Флобером, Фрейдом, Хэмингуэем. Ее тянуло к умным мужчинам, так как она хотела видеть в своем партнере наставника. Актриса мечтала о любви и заботе, но Миллер не мог ей этого дать. После недели совместной жизни деятель написал в дневнике о любимой: "Она напоминает мне маленького ребенка. Я ее ненавижу!". Эта запись попалась на глаза актрисе, и после скандала их отношения разладились окончательно. Конфликты были постоянными, Мэрилин Монро начала принимать антидепрессанты. Дозы пришлось увеличить после случившегося выкидыша. Актриса развелась с драматургом, который после разрыва отношений нашел новую жену и написал пьесу, выставив бывшую в худшем свете."Американская мечта" ушла из жизни в 36-летнем возрасте. Ее смерть остается тайной, как и вся жизнь. "Я одеваюсь для мужчин", - говорила законодательница моды. Она утверждала, что женщины всегда относились к ее нарядам критически и только представители сильного пола могли их оценить по-настоящему. Большинство биографов Монро полагают, что актриса стала заложницей своего образа и не смогла с ним расстаться, поэтому не сумела стать счастливой.