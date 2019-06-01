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Экс-супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова уволилась и увезла сына в Доминикану

Экс-супруга Марата Башарова уволилась с прежней работы и перевезла сына в Доминикану. Елизавета Шевыркова на протяжении 10 лет была сотрудницей одного из московских банков, о чем сообщила в Instagram.
Экс-супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова уволилась и увезла сына в Доминикану

Брак Башарова и Шевырковой был официально расторгнут два месяца назад, но пока бывшие возлюбленные не решили вопрос об алиментах. Ради общего сына Марселя пара сохраняет дружеские отношения, а не так давно актер рассказал, что отдал бывшей жене и сыну квартиру. Однако после развода публика заметила пару на концерте группы “Би-2”, куда они пришли вместе. Накануне в микроблоге Елизаветы Шевырковой появилась запись о том, что она готова начать новую жизнь после увольнения с работы. Экс-супруга Башарова показала свою трудовую книжку, а также поблагодарила коллег и бывших работодателей за прекрасную работу.

В последних постах на странице в Instagram Шевыркова показала виды в Доминикане и рассказала, что улетела с сыном на продолжительный отдых. Бывшая жена Башарова пообещала вернуться спустя месяц или два.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:03

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