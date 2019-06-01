Дмитрий Чеботарев вместо колыбельной поет дочери композиции Анны Герман
Актер Дмитрий Чеботарев признался, что поет своей дочери композиции певицы Анны Герман вместо колыбельной. Любимой для звезды и его восьмимесячной дочери стала песня “Надежда”.
Звезда сериала “Фитнес”, продолжение которого должно вскоре стартовать на канале “Супер”, поделился опытом воспитания ребенка. В семье Дмитрия Чеботарева и его супруги Елизаветы Климовой родилась дочь, которой 5 июня исполнится восемь месяцев. Имея опыт воспитания Иванны и в преддверии Международного дня защиты детей артист поделился особенностями семейной жизни. Актер признался, что из-за плотного съемочного графика не может в полной мере посвятить себя отцовству. Утром ребенок просыпается очень рано, что способствует общению. Однако домой Чеботарев возвращается поздно, когда ребенок уже спит. В выходные он может посвятить себя семье и с удовольствием берет на себя ответственность по укладыванию ребенка.
Как отметил артист, процесс укладывания имеет зависимость от возраста ребенка и положения тела, например, его дочь не любит горизонтальные поверхности. Иванне также особенно полюбилась песня Анны Герман “Надежда”, которую артист поет только для дочери.
Звезда сериала “Фитнес”, продолжение которого должно вскоре стартовать на канале “Супер”, поделился опытом воспитания ребенка. В семье Дмитрия Чеботарева и его супруги Елизаветы Климовой родилась дочь, которой 5 июня исполнится восемь месяцев. Имея опыт воспитания Иванны и в преддверии Международного дня защиты детей артист поделился особенностями семейной жизни. Актер признался, что из-за плотного съемочного графика не может в полной мере посвятить себя отцовству. Утром ребенок просыпается очень рано, что способствует общению. Однако домой Чеботарев возвращается поздно, когда ребенок уже спит. В выходные он может посвятить себя семье и с удовольствием берет на себя ответственность по укладыванию ребенка.
Как отметил артист, процесс укладывания имеет зависимость от возраста ребенка и положения тела, например, его дочь не любит горизонтальные поверхности. Иванне также особенно полюбилась песня Анны Герман “Надежда”, которую артист поет только для дочери.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:43