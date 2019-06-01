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Дмитрий Чеботарев вместо колыбельной поет дочери композиции Анны Герман

Актер Дмитрий Чеботарев признался, что поет своей дочери композиции певицы Анны Герман вместо колыбельной. Любимой для звезды и его восьмимесячной дочери стала песня “Надежда”.
Дмитрий Чеботарев вместо колыбельной поет дочери композиции Анны Герман

Звезда сериала “Фитнес”, продолжение которого должно вскоре стартовать на канале “Супер”, поделился опытом воспитания ребенка. В семье Дмитрия Чеботарева и его супруги Елизаветы Климовой родилась дочь, которой 5 июня исполнится восемь месяцев. Имея опыт воспитания Иванны и в преддверии Международного дня защиты детей артист поделился особенностями семейной жизни. Актер признался, что из-за плотного съемочного графика не может в полной мере посвятить себя отцовству. Утром ребенок просыпается очень рано, что способствует общению. Однако домой Чеботарев возвращается поздно, когда ребенок уже спит. В выходные он может посвятить себя семье и с удовольствием берет на себя ответственность по укладыванию ребенка.

Как отметил артист, процесс укладывания имеет зависимость от возраста ребенка и положения тела, например, его дочь не любит горизонтальные поверхности. Иванне также особенно полюбилась песня Анны Герман “Надежда”, которую артист поет только для дочери.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:43

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