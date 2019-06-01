Приятель Ольги Бузовой Лёша Свик в слезах выступал на фестивале «Маёвка Лайв» из-за брошенного на сцену газового баллончика
На близкого друга новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой было совершено «покушение». По словам Алексея Свика, ему пришлось выступать на пятом фестивале суперхитов «Маёвка Лайв-2019» в слезах из-за брошенного из толпы на сцену газового баллончика.
Судя по всему, далеко не всем нравится, что между Свиком и Бузовой происходит что-то большее, чем творческий союз. Именно в этом не так давно решила разобраться Яна Захарова, которая посетила фестиваль «Маёвка Лайв», проходящий в Москве, в парке «Сокольники».
Отметим, что Яна Захарова является не только «Miss Fashion TV Russia», но и создателем и ведущей собственного YouTube-шоу под названием «Stars News TV». На фестивале «Маёвка Лайв» длинноволосой красавице удалось взять короткое интервью у приятеля Бузовой, который рассказал ей шокирующую историю.
Нужно сказать, что сначала Свик не хотел сообщать Захаровой, что именно с ним произошло на молодежном мероприятии буквально несколько минут назад. По словам Алексея, он не был готов к тому, что ему на сцену кинут газовый баллончик.
К слову, не обошла Захарова и вопросов о связи с Бузовой, однако Свик отказался вдаваться в подробности и лишь указал на то, что никто не может знать, что будет в будущем.
Судя по всему, далеко не всем нравится, что между Свиком и Бузовой происходит что-то большее, чем творческий союз. Именно в этом не так давно решила разобраться Яна Захарова, которая посетила фестиваль «Маёвка Лайв», проходящий в Москве, в парке «Сокольники».
Отметим, что Яна Захарова является не только «Miss Fashion TV Russia», но и создателем и ведущей собственного YouTube-шоу под названием «Stars News TV». На фестивале «Маёвка Лайв» длинноволосой красавице удалось взять короткое интервью у приятеля Бузовой, который рассказал ей шокирующую историю.
Нужно сказать, что сначала Свик не хотел сообщать Захаровой, что именно с ним произошло на молодежном мероприятии буквально несколько минут назад. По словам Алексея, он не был готов к тому, что ему на сцену кинут газовый баллончик.
«Просто кто-то в толпе распилил газовый баллончик, а потом его еще закинул на сцену. Ну, представь, у меня под ногами газовый баллончик, я стою реву и выступаю. Прикольно! Тут просто к людям уже обращение: «Надо как-то добрее быть». Я заметил, что в Москве очень мало добрых людей», - рассказал музыкант.
К слову, не обошла Захарова и вопросов о связи с Бузовой, однако Свик отказался вдаваться в подробности и лишь указал на то, что никто не может знать, что будет в будущем.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:10