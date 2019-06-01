Приятель Ольги Бузовой Лёша Свик в слезах выступал на фестивале «Маёвка Лайв» из-за брошенного на сцену газового баллончика

«Просто кто-то в толпе распилил газовый баллончик, а потом его еще закинул на сцену. Ну, представь, у меня под ногами газовый баллончик, я стою реву и выступаю. Прикольно! Тут просто к людям уже обращение: «Надо как-то добрее быть». Я заметил, что в Москве очень мало добрых людей», - рассказал музыкант.



