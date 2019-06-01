Сергей Шнуров выступил против выдачи прокатных удостоверений для фильмов





На прошедшем 31 мая в Государственной думе заседании совета по культуре Сергей Шнуров задался вопросом, почему прокатные удостоверения выдаются только для фильмов. Ролики на видеохостингах и новые книги не лицензируются, поэтому музыкант не видит смысла в «бюрократизме» по отношению к киноискусству.Российское законодательство предусматривает выдачу Министерством культуры удостоверений, легализирующих прокат видео- и кинопродукции. Согласно выданному документу лицензированный материал разрешён к показу в кинотеатрах и иным образом, включая демонстрацию в Сети. Данный закон действует в рамках постановления российского правительства, принятого в феврале 2016 года.