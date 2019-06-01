Сергей Шнуров выступил против выдачи прокатных удостоверений для фильмов
Лидер популярного музыкального коллектива «Ленинград», член Общественного совета Государственной думы по культуре Сергей Шнуров выступил против выдачи прокатных удостоверений на киноленты. Такой процесс делает кино чрезмерно бюрократизированным, считает музыкант.
На прошедшем 31 мая в Государственной думе заседании совета по культуре Сергей Шнуров задался вопросом, почему прокатные удостоверения выдаются только для фильмов. Ролики на видеохостингах и новые книги не лицензируются, поэтому музыкант не видит смысла в «бюрократизме» по отношению к киноискусству.
Российское законодательство предусматривает выдачу Министерством культуры удостоверений, легализирующих прокат видео- и кинопродукции. Согласно выданному документу лицензированный материал разрешён к показу в кинотеатрах и иным образом, включая демонстрацию в Сети. Данный закон действует в рамках постановления российского правительства, принятого в феврале 2016 года.
На прошедшем 31 мая в Государственной думе заседании совета по культуре Сергей Шнуров задался вопросом, почему прокатные удостоверения выдаются только для фильмов. Ролики на видеохостингах и новые книги не лицензируются, поэтому музыкант не видит смысла в «бюрократизме» по отношению к киноискусству.
Российское законодательство предусматривает выдачу Министерством культуры удостоверений, легализирующих прокат видео- и кинопродукции. Согласно выданному документу лицензированный материал разрешён к показу в кинотеатрах и иным образом, включая демонстрацию в Сети. Данный закон действует в рамках постановления российского правительства, принятого в феврале 2016 года.
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:23