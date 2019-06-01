Xiaomi представила смарт-часы Amazfit Youth Edition с автономной работой до 20 дней





Данные смарт-часы от Xiaomi стоит ощутимо дешевле Amazfit Verge, но их технические характеристики отличаются не сильно. Amazfit Youth Edition имеет 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 360x360 точек. Экран располагает покрытием, позволяющим пальцам не оставлять следов. Гаджет комплектуется съемным ремешком, который можно менять в зависимости от потребностей, вкуса и настроения. Сам корпус нельзя назвать компактным, он весит 46 граммов.Xiaomi заявила, что Amazfit Youth Edition имеет до 20 дней автономной работы при полной зарядке, но этот промежуток сокращается до 2 суток в том случае, если пользователь постоянно включает GPS. Устройство способно отслеживать физическую активность организма, качество сна и частоту сердцебиения. При этом гаджет будет сообщать человеку об отклонениях от нормы и предлагать ему сменить вид деятельности, отдохнуть или сделать зарядку. Amazfit Youth Edition распознает 11 видов спорта: гольф, футбол, бег, езду на велосипеде и многие другие.Смарт-часы оснащены функцией бесконтактного платежа с помощью Android Pay и Apple Pay. Стоимость устройства на рынке Поднебесной составляет 72 доллара, будет ли гаджет продаваться в других страна – неизвестно.