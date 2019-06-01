Режиссёр Мэттью Вон планировал пригласить Тома Харди на роль молодого Росомахи
Британский кинорежиссёр и продюсер Мэттью Вон в недавнем интервью рассказал, что планировал снять фильм о молодом Росомахе и видел в главной роли английского актёра театра и кино Тома Харди. Кинолента должна была стать второй частью трилогии, однако из-за разногласий с руководством кинокомпании Fox Вон покинул проект.
Мэттью Вон должен был стать режиссёром фантастического фильма «Люди Икс: Последняя битва», но покинул проект ещё до начала съёмок. По прошествии пяти лет вышла очередная версия франшизы под названием «Люди Икс: Первый класс», в которой зрители увидели молодых супергероев. Британский режиссёр не участвовал в дальнейших съёмках и над частью «Дни минувшего будущего» работал Брайан Сингер.
По словам Мэттью Вона, между двумя вышеназванными эпизодами по плану должен быть ещё один, о Росомахе в молодые годы, однако кинокомпания решила по-другому, из-за чего режиссёр покинул проект. Именно во второй части Вон хотел задействовать Тома Харди, но этого так и не произошло, Fox занялась съёмками третьего эпизода, посчитав его более перспективным.
Мэттью Вон должен был стать режиссёром фантастического фильма «Люди Икс: Последняя битва», но покинул проект ещё до начала съёмок. По прошествии пяти лет вышла очередная версия франшизы под названием «Люди Икс: Первый класс», в которой зрители увидели молодых супергероев. Британский режиссёр не участвовал в дальнейших съёмках и над частью «Дни минувшего будущего» работал Брайан Сингер.
По словам Мэттью Вона, между двумя вышеназванными эпизодами по плану должен быть ещё один, о Росомахе в молодые годы, однако кинокомпания решила по-другому, из-за чего режиссёр покинул проект. Именно во второй части Вон хотел задействовать Тома Харди, но этого так и не произошло, Fox занялась съёмками третьего эпизода, посчитав его более перспективным.
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:13