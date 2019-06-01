Бритни Спирс заявила, что бывший муж Кевин Федерлайн насильно забрал у нее детей

Не так давно Бритни Спирс вышла из психлечебницы, где проходила лечение на протяжении долгих месяцев. Несколько лет назад суд в США признал знаменитость недееспособной, а опекуном артистки является отец. Дети звезды проживают со своим отцом Кевином Федерлайном, но накануне исполнительница заявила, что бывший муж оболгал ее. Певица уверена, что отец ее детей намеренно провел кампанию в СМИ против нее, представив ее сумасшедшей, и забрал детей. Согласно версии артистки, бывший супруг силой вынудил ее развестись, а потом отобрал сыновей, ограничивая возможность видеться с ними.После развода Бритни Спирс испытывала чувство беспомощности, которое, по ее словам, Федерлайн представил как безумие. При этом певица уличила в сговоре членов своей команды и уже уволила их. Как передает Teleprogramma, артистка отметила, что не нуждается в опеке и вполне может позаботиться о себе самостоятельно.