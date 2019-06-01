Бритни Спирс заявила, что бывший муж Кевин Федерлайн насильно забрал у нее детей
Исполнительница Бритни Спирс проинформировала, что ее бывший супруг забрал детей у нее силой. По мнению артистки, СМИ целенаправленно вели против нее целую кампанию.
Не так давно Бритни Спирс вышла из психлечебницы, где проходила лечение на протяжении долгих месяцев. Несколько лет назад суд в США признал знаменитость недееспособной, а опекуном артистки является отец. Дети звезды проживают со своим отцом Кевином Федерлайном, но накануне исполнительница заявила, что бывший муж оболгал ее. Певица уверена, что отец ее детей намеренно провел кампанию в СМИ против нее, представив ее сумасшедшей, и забрал детей. Согласно версии артистки, бывший супруг силой вынудил ее развестись, а потом отобрал сыновей, ограничивая возможность видеться с ними.
После развода Бритни Спирс испытывала чувство беспомощности, которое, по ее словам, Федерлайн представил как безумие. При этом певица уличила в сговоре членов своей команды и уже уволила их. Как передает Teleprogramma, артистка отметила, что не нуждается в опеке и вполне может позаботиться о себе самостоятельно.
Не так давно Бритни Спирс вышла из психлечебницы, где проходила лечение на протяжении долгих месяцев. Несколько лет назад суд в США признал знаменитость недееспособной, а опекуном артистки является отец. Дети звезды проживают со своим отцом Кевином Федерлайном, но накануне исполнительница заявила, что бывший муж оболгал ее. Певица уверена, что отец ее детей намеренно провел кампанию в СМИ против нее, представив ее сумасшедшей, и забрал детей. Согласно версии артистки, бывший супруг силой вынудил ее развестись, а потом отобрал сыновей, ограничивая возможность видеться с ними.
После развода Бритни Спирс испытывала чувство беспомощности, которое, по ее словам, Федерлайн представил как безумие. При этом певица уличила в сговоре членов своей команды и уже уволила их. Как передает Teleprogramma, артистка отметила, что не нуждается в опеке и вполне может позаботиться о себе самостоятельно.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:56