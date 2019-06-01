В аэропорту Токио появится технология регистрации на рейс по распознаванию лица





Проект носит название OneID и предназначается для более оперативной работы вышеупомянутой авиагавани перед предстоящими Олимпийскими играми в 2020 году. По мнению организаторов, данная технология необходима из-за увеличения численности иностранцев, которые посетят Токио в период соревнований.Механизм дает возможность пассажирам сдать багаж в автоматическом терминале регистрации, оснащенном камерой распознавания лиц, когда человек сможет сопоставить собственное лицо с хранящими в архиве данными с дальнейшим подтверждением личности. В NEC заявили, что с внедрением новинки исчезнут процедуры перед посадкой, а пассажиры получат больше свободного времени для отдыха.