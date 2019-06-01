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В аэропорту Токио появится технология регистрации на рейс по распознаванию лица

В аэропорту Нарита (Токио) может появиться механизм распознавания лиц с применением искусственного интеллекта, что поспособствует ускорению процесса сдачи багажа, его осмотра и посадки на борт. Разработкой технологии занималась компания NEC Corp.
В аэропорту Токио появится технология регистрации на рейс по распознаванию лица

Проект носит название OneID и предназначается для более оперативной работы вышеупомянутой авиагавани перед предстоящими Олимпийскими играми в 2020 году. По мнению организаторов, данная технология необходима из-за увеличения численности иностранцев, которые посетят Токио в период соревнований.

Механизм дает возможность пассажирам сдать багаж в автоматическом терминале регистрации, оснащенном камерой распознавания лиц, когда человек сможет сопоставить собственное лицо с хранящими в архиве данными с дальнейшим подтверждением личности. В NEC заявили, что с внедрением новинки исчезнут процедуры перед посадкой, а пассажиры получат больше свободного времени для отдыха.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:50

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