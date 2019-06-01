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Виктория Толстоганова призналась в родстве с Любовью Толкалиной

Российская актриса Виктория Толстоганова призналась в своем родстве с коллегой Любовью Толкалиной. На своей странице в сети Instagram артистка опубликовала совместный снимок артистки и ее дочери.
Виктория Толстоганова призналась в родстве с Любовью Толкалиной

Как отметила знаменитость, на снимке Любовь и Мария Толкалины демонстрируют вещи с принтом, нарисованным дочерью актрисы. Предприимчивая наследница звезды самостоятельно производит вещи, о чем своим подписчикам рассказала Толстоганова. Также актриса подчеркнула, что семья Толкалиных стала ей родной, поскольку бывшая супруга Егора Кончаловского приходится ее дочери Варваре крестной матерью. Автор публикации отметила, что обзавелась футболкой бренда дочери актрисы для своего ребенка. Толстоганова уверена, что Варвара могла бы присоединиться к этой привлекательной паре на снимке.

В комментариях поклонники отметили, что не знали о родстве между Толкалиной и Толстогановой. Фолловеры высоко отметили красоту звездной семьи на фото.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:43

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