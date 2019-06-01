Непьющий мужчина скончался от алкогольного гепатита из-за гомеопатических препаратов





Мужчина пришел в больницу и рассказал о своих симптомах, при этом он заверил, что является непьющим. После диагностирования медики поставили однозначный диагноз – алкогольный гепатит, что сильно их озадачило. Они пообщались с родными пациента и выяснили, что он в последнее время начал принимать гомеопатические препараты. С их помощью мужчина боролся с высоким уровнем билирубина в крови.В результате это привело к тому, что у него началась жировая болезнь печени. Медики отмечают: мужчине изначально не требовалось уменьшать уровень билирубина в крови, так как такое его содержание связано с генетическим синдромом Жильбера. Все это привело к тому, что пациент стал чувствовать себя сонным, затем его речь стала нечленораздельной, а потом у него пожелтели белки глаз, а ноги начали опухать.Анализы пациента были неутешительными – уровень билирубина в 10 раз превышал норму, схожие результаты были и у других печеночных ферментов. Несмотря на то, что медики начали немедленное лечение пациента, через полтора месяца он скончался. Причиной смерти была полиорганная недостаточность.