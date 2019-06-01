Стали известны средства по уходу за автомобилем, используемые в быту





Ряд привычных в быту средств дадут возможность держать машину в нормальном состоянии. Так, сюда входит зубная паста: в случае ее применения можно не покупать спецсубстанцию для очистки фар. Привести в порядок приборную панель можно, использовав оливковое масло вместо отдельных специализированных средств. Также стоит отметить, что не во всех эпизодах пылесосы убирают всю пыль в трещинах внутренних консолей машины, и поможет в этом плоская отвертка. Лак для ногтей исправит незначительные царапины на автомобиле. Можно воспользоваться бесцветным и схожим с цветом машины.Среди других способов из повседневного быта для ухода за машиной можно назвать две ложки средства для мытья посуды, несколько стаканов водки и воды помогут зимой вымыть стекло, а уксус и пищевая сода утилизируют грязь с обивки, убрав зловоние в салоне.