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Стали известны средства по уходу за автомобилем, используемые в быту

Британские исследователи назвали уникальные методы по уходу за автомобилем. В списке упоминаются средства из домашнего обихода, и они могут помочь снизить денежные растраты автолюбителю.
Стали известны средства по уходу за автомобилем, используемые в быту

Ряд привычных в быту средств дадут возможность держать машину в нормальном состоянии. Так, сюда входит зубная паста: в случае ее применения можно не покупать спецсубстанцию для очистки фар. Привести в порядок приборную панель можно, использовав оливковое масло вместо отдельных специализированных средств. Также стоит отметить, что не во всех эпизодах пылесосы убирают всю пыль в трещинах внутренних консолей машины, и поможет в этом плоская отвертка. Лак для ногтей исправит незначительные царапины на автомобиле. Можно воспользоваться бесцветным и схожим с цветом машины.

Среди других способов из повседневного быта для ухода за машиной можно назвать две ложки средства для мытья посуды, несколько стаканов водки и воды помогут зимой вымыть стекло, а уксус и пищевая сода утилизируют грязь с обивки, убрав зловоние в салоне.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:28

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