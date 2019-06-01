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“Осталась без купальника”: Лера Кудрявцева пожаловалась на неудачный шопинг

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась поклонникам в сети Instagram на неудачный шопинг. Артистка отметила, что вместо полноценного купальника ей положили два верха, а также она потеряла один новый сланец.
“Осталась без купальника”: Лера Кудрявцева пожаловалась на неудачный шопинг

Телеведущая Лера Кудрявцева провела время на отдыхе в Майами, где накануне пошла за покупками. Артистка приобрела сланцы бренда Chanel и один потеряла по дороге. Также артистке упаковали два верха вместо полноценного купальника. Артистка выразила разочарование по поводу неудачного шопинга, употребив ненормативную лексику. Поклонники артистки поддержали звезду в комментариях, а некоторых история Кудрявцевой сильно рассмешила.

В Майами Лера Кудрявцева находилась вместе с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Артистка отметила на отдыхе свой день рождения и в честь праздника каталась на яхтах и водных мотоциклах. В программах “Звезды сошлись” и “Секрет на миллион” телеведущую заменяла коллега из “Дома-2” Ольга Орлова.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:33

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