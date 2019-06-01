Медики назвали пять не связанных с жировыми отложениями типов увеличения живота





Первая причина увеличения живота, не связанная с жировыми отложениями, многим может показаться очень необычной – это заглатывание воздуха. Такой эффект происходит из-за расстройств желудочно-кишечного тракта. Его может усилить регулярное употребление жевательных резинок. Еще один тип увеличения живота связан с задержкой жидкости в этой части тела. Такая ситуация может быть вызвана системными проблемами организма, чрезмерным стрессом и усталостью. Если подобный симптом долго не проходит – необходимо сразу обращаться к врачу, так как существует вероятность проблем с сердцем, почками или легкими.Еще один тип увеличения живота, не связанного с жировыми отложениями – это избыток газов. Причин их возникновения множество, но чаще всего это происходит из-за непереносимости лактозы, фруктозы и глютена. Возможно, также имеются системные проблемы с желудочно-кишечным трактом или нарушения баланса бактерий.Киста яичника у женщин также может провоцировать серьезное увеличение живота. Последний тип подобных проблем – это запоры. Они обычно сопровождается спазмами, тяжестью в желудке и другими подобными проявлениями.