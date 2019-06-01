Названы лучшие автомобили для перевозки домашних собак





Как считают специалисты, самыми востребованными качествами средства для перевозки животных можно назвать присутствие хорошей подвески: она необходима, дабы собака не укачивалась в дороге, высокие потолки, разные крепления и возможность организовать воздушный поток для комфорта питомца. По мнению экспертов, всеми этими качествами владеют Skoda Superb, Dacia Logan MCV, Ford S-Max, Nissan Qashai.Данный список выглядит логичным, но у собачников имеется свое мнение по выбору модели для удобной перевозки собак. Самым удобным для «братьев меньших» они признали Mazda CX-5 и Volkswagen Golf.