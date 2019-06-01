Певица Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова

Любовь Успенская подробно рассказала о своих отношениях с мужьями, которых у знаменитой артистки было несколько. Благодаря множеству отношений звезда поняла, что не хочет чувствовать себя зависимой от мужчины. Дело в том, что возлюбленные часто тормозили ее карьеру и ревновали. В четвертом браке Успенская заметила симпатию со стороны Филиппа Киркорова, но при этом не ответила ему взаимностью. Певица заявила, что хранила верность мужу и не отвечала на ухаживания.Артистке сложно привыкать к новым мужчинам, поэтому она наслаждается нынешним браком с бизнесменом Александром Плаксиным. Успенская называет гастроли главным врагом отношений, отметив, что последний раз проводила время с мужем 3-4 месяца назад.