«Несите огнетушитель»: Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»

Об этом Егор Крид рассказал на своей странице в Instagram. Там артист выложил видео-анонс нового сезона «Холостяка». На нем представители проекта приглашают всех желающих приходить на кастинг и заявляют, что теперь программа выйдет «с настоящими мужиком». Артист с юмором отнесся к этой ситуации и заявил, что создателям шоу просто не понравилось его недавнее интервью Юрию Дудю. Там певец рассказал о своих съемках в «Холостяке» и об отношениях с победительницей Дарьей Клюкиной. «Несите огнетушитель», - пишет знаменитость. Он также добавил, что ТНТ очень быстро удалил данный ролик со своего официального канала в YouTube, но «Интернет все помнит».Напомним, недавно Егор Крид дал интервью Юрию Дудю. В нем певец откровенно рассказал о своей личной жизни, уходе из лейбла Black Star, съемках «Холостяка» и многом другом. Певец отметил, что его мнение о Дарье Клюкиной сильно изменилось после просмотра уже смонтированного шоу. Во время общения с артистом она вела себя не так, как с остальными участниками проекта. Также девушка обещала исполнителю удалить свой Instagram, но уже после съемок отказалась это делать.