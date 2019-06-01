Николай Басков признался, что в компании Игоря Крутого и Льва Лещенко не считает себя великим или обеспеченным

Николай Басков опубликовал фотографию с отдыха в Монако, где он проводит время в компании своих коллег. Для нового кадра певец позирует в компании Льва Лещенко и Игоря Крутого, назвав их великими и обеспеченными. При этом себя артист считает лишь обаятельным, но поклонники с юмором отреагировали на эти слова. Фанаты Баскова уверены, что он сочетает все эти качества в одном лице. В комментариях фолловеры также осыпали певца комплиментами, отметив его привлекательность.Однако меньше всего похвалы досталось Игорю Крутому, которого раскритиковали за излишнюю худобу. Поклонники задались вопросом, сидит ли артист на диетах. Другие отметили, что мужчину красят брюки и даже на отдыхе посоветовали солидным звездам не забывать об этом.