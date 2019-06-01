Компания Apple намерена отказаться от iTunes





О нежелании «яблока» больше применять iTunes может рассказать гендиректор компании Тим Кук на форуме WWDC 2019, который состоится 3 июня. Такие изменения являются частью новой стратегии Apple. Предполагается, что замена популярного приложения выйдет с выпуском очередной «операционки» macOS 10.15.iTunes работает в продуктах американской фирмы с 2001 года. Во время презентации проекта Стив Джобс заявил, что программа функционирует лучше любого иного музыкального проигрывателя, а ее простой интерфейс привлечет еще большее количество людей в период цифровизации.