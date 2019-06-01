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Компания Apple намерена отказаться от iTunes

IT-гигант Apple может отказаться от использования iTunes. Приложение заменят программами для просмотра ТВ и прослушивания музыки.
Компания Apple намерена отказаться от iTunes

О нежелании «яблока» больше применять iTunes может рассказать гендиректор компании Тим Кук на форуме WWDC 2019, который состоится 3 июня. Такие изменения являются частью новой стратегии Apple. Предполагается, что замена популярного приложения выйдет с выпуском очередной «операционки» macOS 10.15.

iTunes работает в продуктах американской фирмы с 2001 года. Во время презентации проекта Стив Джобс заявил, что программа функционирует лучше любого иного музыкального проигрывателя, а ее простой интерфейс привлечет еще большее количество людей в период цифровизации.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:34

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