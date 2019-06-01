В Подмосковье на крыше электрички обнаружено тело подростка





Тело подростка обнаружили 31 мая в 19:15 по местному времени. Электричка двигалась по Киевскому направлению Московской железной дороги и остановилась в Наро-Фоминске. Там машинист начал проводить плановый осмотр подвижного состава. На крыше последнего вагона мужчина увидел труп подростка, погибший имел четкие следы сильного удара током. Работник РЖД сразу вызывал правоохранительные органы и рассказал им о случившемся.Сейчас данным происшествием занимается СК РФ, об этом заявила представитель данного органа Елена Марковская. По ее словам, следственно-оперативная группа подмосковных правоохранителей уже прибыла на место происшествия и сняла тело погибшего подростка с крыши электрички. Представитель СК РФ подтвердила наличие у него следов сильного удара током. Правоохранители занимаются проверкой всех обстоятельств происшествия, ставших для подростка смертельным. Личность погибшего пока не установлена.По результатам данных мероприятий столичными правоохранителями будет принято процессуальное решение.