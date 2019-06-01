В Подмосковье на крыше электрички обнаружено тело подростка
В Наро-Фоминске, Подмосковье, при осмотре электрички на ее крыше было обнаружено тело подростка. Его заметил машинист и сразу сообщил об этом в правоохранительные органы, проходит проверка всех обстоятельств происшествия, личность погибшего пока не установлена.
Тело подростка обнаружили 31 мая в 19:15 по местному времени. Электричка двигалась по Киевскому направлению Московской железной дороги и остановилась в Наро-Фоминске. Там машинист начал проводить плановый осмотр подвижного состава. На крыше последнего вагона мужчина увидел труп подростка, погибший имел четкие следы сильного удара током. Работник РЖД сразу вызывал правоохранительные органы и рассказал им о случившемся.
Сейчас данным происшествием занимается СК РФ, об этом заявила представитель данного органа Елена Марковская. По ее словам, следственно-оперативная группа подмосковных правоохранителей уже прибыла на место происшествия и сняла тело погибшего подростка с крыши электрички. Представитель СК РФ подтвердила наличие у него следов сильного удара током. Правоохранители занимаются проверкой всех обстоятельств происшествия, ставших для подростка смертельным. Личность погибшего пока не установлена.
По результатам данных мероприятий столичными правоохранителями будет принято процессуальное решение.
Тело подростка обнаружили 31 мая в 19:15 по местному времени. Электричка двигалась по Киевскому направлению Московской железной дороги и остановилась в Наро-Фоминске. Там машинист начал проводить плановый осмотр подвижного состава. На крыше последнего вагона мужчина увидел труп подростка, погибший имел четкие следы сильного удара током. Работник РЖД сразу вызывал правоохранительные органы и рассказал им о случившемся.
Сейчас данным происшествием занимается СК РФ, об этом заявила представитель данного органа Елена Марковская. По ее словам, следственно-оперативная группа подмосковных правоохранителей уже прибыла на место происшествия и сняла тело погибшего подростка с крыши электрички. Представитель СК РФ подтвердила наличие у него следов сильного удара током. Правоохранители занимаются проверкой всех обстоятельств происшествия, ставших для подростка смертельным. Личность погибшего пока не установлена.
По результатам данных мероприятий столичными правоохранителями будет принято процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:23