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В Подмосковье на крыше электрички обнаружено тело подростка

В Наро-Фоминске, Подмосковье, при осмотре электрички на ее крыше было обнаружено тело подростка. Его заметил машинист и сразу сообщил об этом в правоохранительные органы, проходит проверка всех обстоятельств происшествия, личность погибшего пока не установлена.
В Подмосковье на крыше электрички обнаружено тело подростка

Тело подростка обнаружили 31 мая в 19:15 по местному времени. Электричка двигалась по Киевскому направлению Московской железной дороги и остановилась в Наро-Фоминске. Там машинист начал проводить плановый осмотр подвижного состава. На крыше последнего вагона мужчина увидел труп подростка, погибший имел четкие следы сильного удара током. Работник РЖД сразу вызывал правоохранительные органы и рассказал им о случившемся.

Сейчас данным происшествием занимается СК РФ, об этом заявила представитель данного органа Елена Марковская. По ее словам, следственно-оперативная группа подмосковных правоохранителей уже прибыла на место происшествия и сняла тело погибшего подростка с крыши электрички. Представитель СК РФ подтвердила наличие у него следов сильного удара током. Правоохранители занимаются проверкой всех обстоятельств происшествия, ставших для подростка смертельным. Личность погибшего пока не установлена.

По результатам данных мероприятий столичными правоохранителями будет принято процессуальное решение.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:23

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