"А судьи кто?": Ксения Бородина обвинила светских дам в зависти к молодым инстаграмщицам

«А судьи кто?» - напрямую спрашивает Ксения.

На видеохостинге YouTube новая программа «Осторожно, Собчак!», как и ожидалось, начинает обрастать скандалами.В одном из последних выпусков Ксении Собчак светские дамы «тяжелого люкса» раскритиковали молодых пользовательниц Instagram за то, что «простые» девицы сегодня надели на себя одежду дорогих брендов. А сама ведущая и вовсе призналась, что якобы кто-то из дизайнеров попросил ее переговорить с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой, чтобы та не носила вещи от их бутика.Кстати, в интернете на это событие бурно откликнулись подписчики Ольги и прочие звезды. К таким примкнула и Ксения Бородина.Коллега Бузовой по телестройке очень разнервничалась из-за того, что эти светские дамы раскритиковали простых девушек и Бузову. У себя в Instagram девушка подчеркнула, что этим дамам не просто скучно, а плюс ко всему они по-черному завидуют.Ксюша очень удивлена тому факту, что эти светские дамы претендуют на мнимую интеллигентность, а между тем, ведут себя очень некрасиво. Бородина отмечает, что почти все из светских львиц попали в это высшее общество точно так же.Жена Курбана Омарова считает, что эти девушки зарабатывают, следуя трендам времени, а вот эти завистливые дамы пришли на программу просто из-за скуки, одиночества и зависти.