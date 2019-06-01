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"А судьи кто?": Ксения Бородина обвинила светских дам в зависти к молодым инстаграмщицам

На видеохостинге YouTube новая программа «Осторожно, Собчак!», как и ожидалось, начинает обрастать скандалами.

В одном из последних выпусков Ксении Собчак светские дамы «тяжелого люкса» раскритиковали молодых пользовательниц Instagram за то, что «простые» девицы сегодня надели на себя одежду дорогих брендов. А сама ведущая и вовсе призналась, что якобы кто-то из дизайнеров попросил ее переговорить с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой, чтобы та не носила вещи от их бутика.

"А судьи кто?": Ксения Бородина обвинила светских дам в зависти к молодым инстаграмщицам

Кстати, в интернете на это событие бурно откликнулись подписчики Ольги и прочие звезды. К таким примкнула и Ксения Бородина.

Коллега Бузовой по телестройке очень разнервничалась из-за того, что эти светские дамы раскритиковали простых девушек и Бузову. У себя в Instagram девушка подчеркнула, что этим дамам не просто скучно, а плюс ко всему они по-черному завидуют.

"А судьи кто?": Ксения Бородина обвинила светских дам в зависти к молодым инстаграмщицам

Ксюша очень удивлена тому факту, что эти светские дамы претендуют на мнимую интеллигентность, а между тем, ведут себя очень некрасиво. Бородина отмечает, что почти все из светских львиц попали в это высшее общество точно так же.

«А судьи кто?» - напрямую спрашивает Ксения.

Жена Курбана Омарова считает, что эти девушки зарабатывают, следуя трендам времени, а вот эти завистливые дамы пришли на программу просто из-за скуки, одиночества и зависти.

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«Тяжёлый люкс» против «Инстаграмщиц» вы посмотрели этот выпуск?) “ Осторожно Собчак», тогда для тех кто смотрел) мне было очень смешно и одновременно грустно( ну во-первых, реально, а судьи кто? Старая гвардия, как они себя сами назвали, включает женщин, которые замужем за богатыми мужиками, которые открыли им «свой» бизнес и они стали «самодостаточными» и теперь им с молодыми тёлочками из инста стыдно в одном обществе находится) «почему мой муж работает сутками, я пошла и купила, а вам подарили?» 😂🤣😹 что???? И вот она негодует почему🙈🙈 она покупает, а тебе молодой и красивой дарят! З-зависть! Молодые девчонки и правда выглядели выгоднее в этой программе. Они проигрывали лишь в одном, им не хватало словарного запаса и смелости, понятно , что женщины напротив претендовали на «мы умнее и интеллигентнее вас», но это как раз и удивляет, что вам интеллигентным дамам, пришло в голову судить молодых телочек за блогерство, за подарки от брендов, за то что они хотят попасть в светское общество. Девчонки используют тренд времени для собственного заработка, а вот старая гвардия, чтобы не умереть от одиночества и скуки! Правильно заметили, что если одна из них была бы с Абрамовичем, вы бы ее обожали и любили) А это простите , двойные стандарты! Зависить, зависть, зависть! Вот если бы затронули тему безвкусицы, когда у людей есть большие деньги,они надевают на себя люксы, но это выглядит жутко комично, тут я бы аплодировала стоя! Потому что действительно, у нас есть огромное количество людей с деньгами, но абсолютно не умеющих одеваться стильно(( любители все поярче, все версачи😂🤣 но осуждать, что они пришли на вечеринку Фенди, что носят Люксы, таким образом обесценивая «старых львиц»))) что за чушь😹😫🤦‍♀️ Я всегда приветствую женщин, которые не прячутся за родительской спиной, за мужа кошельком, за знаменитой фамилией, а становятся самодостаточными, развиваются, не сидят сложа руки. Если ты домохозяйка это твой выбор, если ты тратишь деньги папы, мамы, мужа супер, не осуждай тех, кто работает, кто выбрал другой путь. А то попахивает завистью!

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25

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