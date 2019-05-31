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Стресс у детей связан с аномальным развитием мозга и психическими расстройствами

Учёные провели исследование и установили, что стресс у детей напрямую связан с аномальным развитием мозга и психическими расстройствами. Из-за проживания в неподходящих условиях у несовершеннолетних они начинают быстрее развиваться, из-за чего те сталкиваются с рядом проблем.
Стресс у детей связан с аномальным развитием мозга и психическими расстройствами

Сотрудники Пенсильванского университета в ходе масштабной научной работы смогли установить многие связующие факторы, указывающие на психические расстройства у детей и физическое аномальное развитие мозга. По их мнению, причиной многих проблем является стресс, полученный в детстве. Свои выводы специалисты сделали, основываясь на исследовании, в котором приняло участие 9,5 тысяч человек в возрасте от 8 до 21 года. Как оказалось, будущие сложности с психикой и иные проблемы развиваются во время взросления и могут быть спровоцированный бытовыми причинами, среди которых проживание в бедности, травмы или физическое насилие. Установлено, что в большей степени это касается девочек, отчего у тех начинается раннее половое созревание, усугубляющее имеющиеся проблемы.

Научные работники предупреждают, что стресс, полученный в детские годы, может иметь далеко идущие последствия, преследующие человека на протяжении всей жизни. Учёные, завершая доклад об исследовании, констатировали: родителям и педагогам необходимо учитывать состояние детей и стараться исключать из жизни ситуации, способные спровоцировать стресс. Для этого нужно учитывать интересы малышей и больше уделять внимания социально-экономическому фону, в котором растут дети.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:45

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