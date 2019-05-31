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Певица МакSим не посвящала хит «Научусь летать» экс-возлюбленному Денису Никифорову

Популярную певицу МакSим удивила новость, что она якобы посвятила свой хит «Научусь летать» бывшему бойфренду Денису Никифорову. Артистка опровергла эту информацию и рассказала свою версию отношений с экс-возлюбленным.
Певица МакSим не посвящала хит «Научусь летать» экс-возлюбленному Денису Никифорову

В гостях у Аллы Довлатовой в студии «Русского радио» знаменитость подтвердила, что они с Никифоровым в свое время очень близко общались. Певица и актер после расставания остались хорошими друзьями и до сих пор, встречаясь, «трепетно и нежно относятся друг к другу». МакSим и Никифорову в их «конфетно-букетный» период не хотелось строить серьезные отношения, они жили эмоциями и наслаждались свободой. Вместе пара несколько раз прыгала с парашютом, и артистке запомнился восторг, который она в тот момент испытала.

Вопрос Довлатовой о посвященной Никифорову песне удивил звезду. Актер в студии «Судьбы человека» заявил, что МакSим написала эту композицию для него после расставания. Знаменитость пошутила, что нужно созвониться с экс-возлюбленным и выяснить этот вопрос.
Певица МакSим не посвящала хит «Научусь летать» экс-возлюбленному Денису Никифорову

Хит «Научусь летать» появился после просмотра артисткой картины «Бой с тенью». Никифоров на тот момент был очень популярным, а о творчестве МакSим только начали говорить. Написанные в то время песни, отметила звезда, рассказывают о вымышленных историях и создавались больше для рейтинга и продаж.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:15

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