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Гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 выйдет в 2020 году

В 2020 году на рынке может появиться 800-сильный Mercedes-AMG GT73. Данный автомобиль выделяется не только своей мощностью, но и тем, что получил гибридный силовой агрегат.
Гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 выйдет в 2020 году

Появилась информация о планах немецкого производителя выпустить серийную версию концептуальной модели GT 4-Door Coupe. Эта новинка, показанная на Женевской автомобильной выставке в 2017 году, долгое время оставалась лишь концептуальным прототипом, демонстрирующим возможности и планы немецкого концерна, но уже в ближайшем будущем машина появится в автосалонах. Судя по всему, транспортное средство появится в 2020 году, но никакие даты и стоимость пока не озвучивались. Пока известны лишь некоторые технические характеристики модели.

Mercedes-AMG GT73 получит восьмицилиндровый V-образный силовой агрегат с рабочим объёмом 4,0 литра, а также электромотором, позволяющим в совокупности с ДВС генерировать 800 лошадиных сил. Этот автомобиль сможет разогнаться до первой сотни ровно за три секунды, а дистанция, которую новинка сможет преодолеть на одном заряде аккумуляторной батареи, составит 50 километров.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:00

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