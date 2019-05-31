Гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 выйдет в 2020 году





Появилась информация о планах немецкого производителя выпустить серийную версию концептуальной модели GT 4-Door Coupe. Эта новинка, показанная на Женевской автомобильной выставке в 2017 году, долгое время оставалась лишь концептуальным прототипом, демонстрирующим возможности и планы немецкого концерна, но уже в ближайшем будущем машина появится в автосалонах. Судя по всему, транспортное средство появится в 2020 году, но никакие даты и стоимость пока не озвучивались. Пока известны лишь некоторые технические характеристики модели.Mercedes-AMG GT73 получит восьмицилиндровый V-образный силовой агрегат с рабочим объёмом 4,0 литра, а также электромотором, позволяющим в совокупности с ДВС генерировать 800 лошадиных сил. Этот автомобиль сможет разогнаться до первой сотни ровно за три секунды, а дистанция, которую новинка сможет преодолеть на одном заряде аккумуляторной батареи, составит 50 километров.