Яна Рудковская показала в Instagram домашнего питомца редкой породы
Музыкальный продюсер Яна Рудковская показала в Instagram, в разделе «Истории», домашнего питомца очень редкой и дорогостоящей породы. Речь идёт о собаке по кличке Лорд.
Порода пса – тибетский мастиф. Он охраняет загородный дом, принадлежащий Яне Рудковской и её мужу Евгению Плющенко. Именно там сейчас и проживает звёздная чета со своим сыном Александром. Лорд появился в их семье несколько лет назад и за это время доказал – он вполне может обеспечить безопасность хозяевам. Домашнего питомца дрессировали профессиональные кинологи, поэтому к посторонним людям он относится агрессивно, а к своим владельцам – ласково.
На кадрах короткого видеоролика, который обнародовала Яна Рудковская, она навещает Лорда, находящегося в вольере, и угощает его бутербродом с колбасой.
Порода пса – тибетский мастиф. Он охраняет загородный дом, принадлежащий Яне Рудковской и её мужу Евгению Плющенко. Именно там сейчас и проживает звёздная чета со своим сыном Александром. Лорд появился в их семье несколько лет назад и за это время доказал – он вполне может обеспечить безопасность хозяевам. Домашнего питомца дрессировали профессиональные кинологи, поэтому к посторонним людям он относится агрессивно, а к своим владельцам – ласково.
На кадрах короткого видеоролика, который обнародовала Яна Рудковская, она навещает Лорда, находящегося в вольере, и угощает его бутербродом с колбасой.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:40