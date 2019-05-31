Яна Рудковская показала в Instagram домашнего питомца редкой породы

Порода пса – тибетский мастиф. Он охраняет загородный дом, принадлежащий Яне Рудковской и её мужу Евгению Плющенко. Именно там сейчас и проживает звёздная чета со своим сыном Александром. Лорд появился в их семье несколько лет назад и за это время доказал – он вполне может обеспечить безопасность хозяевам. Домашнего питомца дрессировали профессиональные кинологи, поэтому к посторонним людям он относится агрессивно, а к своим владельцам – ласково.На кадрах короткого видеоролика, который обнародовала Яна Рудковская, она навещает Лорда, находящегося в вольере, и угощает его бутербродом с колбасой.