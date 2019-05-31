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Microsoft, Apple и Google раскритиковали намерение спецслужб читать сообщения пользователей

Ряд ведущих IT-компаний негативно отреагировали на инициативу Центра правительственной связи Великобритании изучать сообщения пользователей для обеспечения безопасности. В числе противников такого предложения выступили Microsoft, Apple, Google и другие.
Microsoft, Apple и Google раскритиковали намерение спецслужб читать сообщения пользователей

Спецслужбы предложили подключать к переписке дополнительного собеседника, что корпорации назвали шпионажем и нарушением прав людей. Таким собеседником может стать фантомный пользователь, получающий сообщения юзеров автоматически с адресатом. В роли такого «призрака» выступит соответствующее правительственное ведомство, которое при надобности получит доступ к диалогам без запросов. Таким методом якобы спецслужбы королевства собираются бороться с мусульманскими террористами.

Apple, Microsoft и другие компании в числе около 50 написали открытое письмо властям Британии, заявив, что такая инициатива силовиков приведет к угрозе личной и цифровой безопасности, а также нарушает права человека. По словам IT-экспертов, потребители считают, что компании со строгой внимательностью подходят к приватности и проверяют, что собеседником может быть только тот, кого выбрал сам пользователь.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:20

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