Специалисты назвали основные способы обмана от автоподборщиков





Среди автоподборщиков существует немалый процент тех, кто не разбирается в автомобилях, а все их знания основываются на чтении литературы и просмотре роликов в видеохостинге YouTube. Нередко такие эксперты не хотят обманывать заказчика, но нехватка личного опыта сказывается, и они могут, сами того не ведая, предложить не самую лучшую машину, которую можно найти на вторичном рынке. Недостаток знаний не позволяет тем определить истинное состояние транспортного средства и его прошлое. Другие не утруждаются поиском действительно хорошего варианта, а просто находят несколько машин и предлагают их всем клиентам, надеясь на доверие к его авторитету. Нередко такие специалисты перепродают машины своих знакомых. Тем не менее, есть и те, кто сознательно хочет обмануть заказчика.Некоторые автоподборщики дважды берут деньги - сначала с того, кто ищет автомобиль, а затем с того, кто хочет его продать. Договорившись с последним, недобросовестный профессионал готов продать всё, что угодно, так как он финансово заинтересован в совершении сделки, и его не интересуют остальные моменты. Если такой человек начинает спорить и доказывать свою правоту, он, скорее всего, настроен обмануть клиента. Настоящий подборщик машин на вторичном рынке не станет вступать в подобные диалоги.