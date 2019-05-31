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Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью

Футболист Евгений Алдонин, который состоял в браке со скончавшейся этой весной от сепсиса певицей Юлией Началовой в 2006-2011 годах, забрал совместную дочь Веру в свою семью. До этого девочка жила с родителями своей звёздной мамы.
Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью

Данную информацию Евгений Алдонин подтвердил в интервью журналистам издания «Советский спорт». Через три года после расторжения брака с Юлией Началовой футболист женился на новой избраннице, пара воспитывает трёхлетнего сына Артёма, однако с экс-супругой он сохранял мирные отношения.

«Для меня на данный момент на первом плане – душевное спокойствие дочери. Мы окружим Веру заботой и подарим любовь», – уверил заслуженный мастер спорта России.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:39

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