Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью

«Для меня на данный момент на первом плане – душевное спокойствие дочери. Мы окружим Веру заботой и подарим любовь», – уверил заслуженный мастер спорта России.

Данную информацию Евгений Алдонин подтвердил в интервью журналистам издания «Советский спорт». Через три года после расторжения брака с Юлией Началовой футболист женился на новой избраннице, пара воспитывает трёхлетнего сына Артёма, однако с экс-супругой он сохранял мирные отношения.