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Стоматологи назвали эффективный вид зубной щетки в борьбе с заболеваниями десен

Стоматологи рассказали, применение какой зубной щетки поможет в борьбе с заболеваниями десен. Для предотвращения развития гингивита эксперты советуют использовать электрические устройства.
Стоматологи назвали эффективный вид зубной щетки в борьбе с заболеваниями десен

Немецкие специалисты в рамках одиннадцатилетнего исследования, изложенного в Journal of Clinical Periodontology, наблюдали за состоянием ротовой полости около 2820 человек. После завершения эксперимента стоматологи сделали вывод, что здоровье десен и зубов зависит от вида используемой щетки.

Наиболее эффективными в защите от кариеса и периодонтита оказались электрические приборы. В ходе исследования выяснилось, что люди, предпочитавшие такие щетки, теряли меньше зубов, чем те, кто применял обычные. Электрическая щетка все движения выполняет автоматически правильно в случае с представителями всех возрастных категорий, не зависимо от их навыков чистки зубов, эффективно предотвращая развитие заболеваний десен.

Обычный прибор, отмечают ученые, тоже справляется с налетом, но здесь важна техника. Люди часто торопятся или имеют плохо развитую мелкую моторику, поэтому их ротовая полость остается не полностью вычищенной, в отличие от случая с электрической щеткой, которая самостоятельно справляется с загрязнением, пишет «Слово и Дело».



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:30

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