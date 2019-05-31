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Настасья Самбурская раскрыла причину развода с Кириллом Дыцевичем

Настасья Самбурская в рамках YouTube-шоу «Пятница с Региной» раскрыла причину развода с белорусским актёром Кириллом Дыцевичем. Пара оформила брак в ноябре 2017 года, но уже в январе 2018-го супруги стали друг другу бывшими.
Настасья Самбурская раскрыла причину развода с Кириллом Дыцевичем

Настасья Самбурская отметила, что ей просто-напросто не повезло с избранником, они оказались «несовместимыми». Артистка вышла замуж за Кирилла Дыцевича, так как определённые его качества привлекали её, но вскоре стало ясно: негативные привычки способны убить все чувства. Актриса боролась за семейные отношения как могла, потому что верила – муж изменится. Когда же она осознала, что избранник неисправим, приняла окончательное решение разорвать «токсичные» отношения.

«Когда тебя уже начинают оскорблять, и это повторяется снова и снова, то не нужно думать, будто что-то поменяется – на самом деле ничего не изменится. Можно уходить от такого человека уже на второй раз после подобного поступка», – поделилась мнением Настасья Самбурская.

Настасья Самбурская раскрыла причину развода с Кириллом Дыцевичем

По словам артистки, на данный момент она ещё не встретила мужчину, которому могла бы полностью довериться, но и без него ей вполне хорошо. Родить ребёнка «для себя» – такая позиция неприемлема для Настасьи Самбурской, но общество постоянно «давит» на неё, указывая на необходимость «завести детей». 32-летняя актриса обратилась к таким «советчикам» и попросила оставить её в покое, так как собственной жизнью она намерена распоряжаться по своему усмотрению.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:21

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