Настасья Самбурская раскрыла причину развода с Кириллом Дыцевичем

«Когда тебя уже начинают оскорблять, и это повторяется снова и снова, то не нужно думать, будто что-то поменяется – на самом деле ничего не изменится. Можно уходить от такого человека уже на второй раз после подобного поступка», – поделилась мнением Настасья Самбурская.





Настасья Самбурская отметила, что ей просто-напросто не повезло с избранником, они оказались «несовместимыми». Артистка вышла замуж за Кирилла Дыцевича, так как определённые его качества привлекали её, но вскоре стало ясно: негативные привычки способны убить все чувства. Актриса боролась за семейные отношения как могла, потому что верила – муж изменится. Когда же она осознала, что избранник неисправим, приняла окончательное решение разорвать «токсичные» отношения.По словам артистки, на данный момент она ещё не встретила мужчину, которому могла бы полностью довериться, но и без него ей вполне хорошо. Родить ребёнка «для себя» – такая позиция неприемлема для Настасьи Самбурской, но общество постоянно «давит» на неё, указывая на необходимость «завести детей». 32-летняя актриса обратилась к таким «советчикам» и попросила оставить её в покое, так как собственной жизнью она намерена распоряжаться по своему усмотрению.