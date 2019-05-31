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Руководство Бурятии запускает проект по изучению самбо в вузах

Всероссийская федерация самбо при поддержке правительства Бурятии начнет продвижение данного вида борьбы в вузах и школах республики. Власти приняли решение организовать изучение самообороны без оружия, а также построить дворец боевого искусства.
Руководство Бурятии запускает проект по изучению самбо в вузах

Соответствующее соглашение подписали Алексей Мишенин, и.о. председателя правительства республики, и Сергей Елисеев, президент федерации самбо. Договор открывает возможность для развития в Бурятии нескольких проектов. В минувшем году, объяснил Елисеев журналистам «Аргументов Недели», федерация запустила в регионе проект «Самбо в школу», а теперь с одобрения властей начнет реализацию программы «Самбо в вузы». Уже четыре учебных заведения выразили готовность участвовать в изучении единоборства, в одно из них завезли форму и ковры, провели показательные бои для студентов.

Елисеев уверен: соглашение поможет популяризировать самбо в Бурятии, увеличить численность желающих заниматься. Федерация пообещала предоставить региону инструкторов, организовать подготовку и переподготовку специалистов. Данный вид единоборства вскоре появится и в кадетских корпусах. Правительство республики всячески поддерживает предложенные программы. Власти решили построить дворец единоборств, где оборудуют отдельный центр по изучению самбо.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:12

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