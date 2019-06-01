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Google Maps будет отображать информацию о лучших блюдах в ресторанах

Сервис Google Maps расширяет свой функционал, увеличив информативность. Уже скоро пользователи смогут узнать о лучших блюдах, подаваемых во всех ресторанах мира.
Google Maps будет отображать информацию о лучших блюдах в ресторанах

О нововведении рассказали в блоге Google Maps, раскрыв некоторые подробности улучшения сервиса. Клиенты смогут ознакомиться с меню ресторана, не посещая его, а также узнать, какие отзывы сделали посетители об интересующем заведении. Управление новым контентом будет осуществляться с помощью программы, оснащённой машинным обучением. Она сможет обрабатывать запросы и сортировать фотографии блюд, предлагая клиенту лучшие варианты. Пользователи не будут чувствовать никаких сложностей, так как функционал будут автоматически подстраиваться под его язык, делая перевод, а меню управления окажется понятным и простым.

В настоящий момент обновленная функция уже доступна владельцам смартфонов в ОС Android. О дате запуска новинки на ОС iOS объявит позже. По предварительным данным это произойдёт через несколько месяцев.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:48

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