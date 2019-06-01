Google Maps будет отображать информацию о лучших блюдах в ресторанах





О нововведении рассказали в блоге Google Maps, раскрыв некоторые подробности улучшения сервиса. Клиенты смогут ознакомиться с меню ресторана, не посещая его, а также узнать, какие отзывы сделали посетители об интересующем заведении. Управление новым контентом будет осуществляться с помощью программы, оснащённой машинным обучением. Она сможет обрабатывать запросы и сортировать фотографии блюд, предлагая клиенту лучшие варианты. Пользователи не будут чувствовать никаких сложностей, так как функционал будут автоматически подстраиваться под его язык, делая перевод, а меню управления окажется понятным и простым.В настоящий момент обновленная функция уже доступна владельцам смартфонов в ОС Android. О дате запуска новинки на ОС iOS объявит позже. По предварительным данным это произойдёт через несколько месяцев.