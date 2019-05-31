АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»

Певица Нюша наряду с другими звёздами российского шоу-бизнеса посетила 30 мая pre-party музыкального фестиваля «Жара». Само мероприятие будет проходить в Баку 25-28 июля.
Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»

Площадкой для празднования был выбран московский ресторан Rose Bar. Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать. Стоит отметить, что после рождения дочери для Нюши pre-party музфестиваля «Жара» стала первым выходом в свет, если не принимать в учёт мероприятия, которые ей приходилось посещать по работе.

Также на вечеринке были замечены исполнительницы Глюк’oZа, Рита Дакота, Ольга Серябкина, Жасмин, Алёна Апина, Ирина Нельсон, актриса Юлия Барановская, телеведущая Яна Чурикова, певцы Стас Михайлов, Григорий Лепс, Денис Клявер, участницы музколлектива «Фабрика» и многие другие.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сотрудник Google нашел опасный баг в
Евгений Алдонин забрал дочь Юлии
Стоматологи назвали эффективный вид
Настасья Самбурская раскрыла причину
Руководство Бурятии запускает проект по
Нюша в откровенном мини-платье посетила
Электрокар Mini Cooper SE смог
Анастасия Волочкова не расстроилась
«Осторожно, Собчак!»: Ксения скандалом
Разработан более безопасный метод
Лада Дэнс похвасталась перед фанатами
Нападающий питерского «Зенита» Артем
Ксения Собчак рассказала о «нелюбви»
Игорь Николаев поздравил экс-супругу
Американцев встревожила огневая мощь
Звезда "Дома-2" Сергей Крылов
Звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться»
Американский исследователь представил
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил
Представлены способы решения проблем в
Захар Саленко и Лера Фрост впервые
Кожная бактерия повышает риск развития
Алла Пугачева показала, как проводит
Ученые: Занятия йогой улучшают
Саша Черно съела крем из протухшего
В Сети опубликовали первую съемку
Гузеева рассказала о запоях с
Певица МакSим после аварии рассказала о
В Google рассказали о планах борьбы с
Просмотреть все новости