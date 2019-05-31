Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»
Певица Нюша наряду с другими звёздами российского шоу-бизнеса посетила 30 мая pre-party музыкального фестиваля «Жара». Само мероприятие будет проходить в Баку 25-28 июля.
Площадкой для празднования был выбран московский ресторан Rose Bar. Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать. Стоит отметить, что после рождения дочери для Нюши pre-party музфестиваля «Жара» стала первым выходом в свет, если не принимать в учёт мероприятия, которые ей приходилось посещать по работе.
Также на вечеринке были замечены исполнительницы Глюк’oZа, Рита Дакота, Ольга Серябкина, Жасмин, Алёна Апина, Ирина Нельсон, актриса Юлия Барановская, телеведущая Яна Чурикова, певцы Стас Михайлов, Григорий Лепс, Денис Клявер, участницы музколлектива «Фабрика» и многие другие.
Площадкой для празднования был выбран московский ресторан Rose Bar. Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать. Стоит отметить, что после рождения дочери для Нюши pre-party музфестиваля «Жара» стала первым выходом в свет, если не принимать в учёт мероприятия, которые ей приходилось посещать по работе.
Также на вечеринке были замечены исполнительницы Глюк’oZа, Рита Дакота, Ольга Серябкина, Жасмин, Алёна Апина, Ирина Нельсон, актриса Юлия Барановская, телеведущая Яна Чурикова, певцы Стас Михайлов, Григорий Лепс, Денис Клявер, участницы музколлектива «Фабрика» и многие другие.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00