Электрокар Mini Cooper SE смог отбуксировать 150-тонный Boeing 777F





Электрокар Mini Cooper SE уже почти полностью готов, и инженеры проводят завершающие тесты. Машину удалось сделать в классическом стиле, но придать ей выразительные современные черты. Несмотря на потерю многих аэродинамических элементов, присутствующих на концептуальной модели, показанной в 2017 году, новинка соответствует своему уровню. В первую очередь выделяется передняя часть транспортного средства, которая лишилась радиаторной решётки. Конструкторы побеспокоились не только об облике электрокара, но и о его производительности. Во время рекламной акции, проходящей в аэропорту Франкфурта, автомобиль смог сдвинуть с места Boeing 777F и отбуксировать 150-тонный пассажирский лайнер.В настоящий момент известны не все параметры Mini Cooper SE, но основные цифры производитель уже не скрывает. Электромотор сможет развивать 184 лошадиные силы, а запаса хода на одном заряде батарее хватит на 270 километров. Запуск новинки в серийное производство запланирован на заводе в Оксфорде на ноябрь текущего года.