АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

Электрокар Mini Cooper SE смог отбуксировать 150-тонный Boeing 777F

Создатели автомобиля Mini Cooper SE провели рекламные демонстрационные заезды, показав электрокар в действии. Новая машина сумела отбуксировать 150-тонный Boeing 777F, несмотря на принадлежность к городскому классу.
Электрокар Mini Cooper SE смог отбуксировать 150-тонный Boeing 777F

Электрокар Mini Cooper SE уже почти полностью готов, и инженеры проводят завершающие тесты. Машину удалось сделать в классическом стиле, но придать ей выразительные современные черты. Несмотря на потерю многих аэродинамических элементов, присутствующих на концептуальной модели, показанной в 2017 году, новинка соответствует своему уровню. В первую очередь выделяется передняя часть транспортного средства, которая лишилась радиаторной решётки. Конструкторы побеспокоились не только об облике электрокара, но и о его производительности. Во время рекламной акции, проходящей в аэропорту Франкфурта, автомобиль смог сдвинуть с места Boeing 777F и отбуксировать 150-тонный пассажирский лайнер.

В настоящий момент известны не все параметры Mini Cooper SE, но основные цифры производитель уже не скрывает. Электромотор сможет развивать 184 лошадиные силы, а запаса хода на одном заряде батарее хватит на 270 километров. Запуск новинки в серийное производство запланирован на заводе в Оксфорде на ноябрь текущего года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто / Выбор редакции
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сотрудник Google нашел опасный баг в
Евгений Алдонин забрал дочь Юлии
Стоматологи назвали эффективный вид
Настасья Самбурская раскрыла причину
Руководство Бурятии запускает проект по
Нюша в откровенном мини-платье посетила
Электрокар Mini Cooper SE смог
Анастасия Волочкова не расстроилась
«Осторожно, Собчак!»: Ксения скандалом
Разработан более безопасный метод
Лада Дэнс похвасталась перед фанатами
Нападающий питерского «Зенита» Артем
Ксения Собчак рассказала о «нелюбви»
Игорь Николаев поздравил экс-супругу
Американцев встревожила огневая мощь
Звезда "Дома-2" Сергей Крылов
Звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться»
Американский исследователь представил
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил
Представлены способы решения проблем в
Захар Саленко и Лера Фрост впервые
Кожная бактерия повышает риск развития
Алла Пугачева показала, как проводит
Ученые: Занятия йогой улучшают
Саша Черно съела крем из протухшего
В Сети опубликовали первую съемку
Гузеева рассказала о запоях с
Певица МакSим после аварии рассказала о
В Google рассказали о планах борьбы с
Просмотреть все новости