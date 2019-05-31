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Анастасия Волочкова не расстроилась из-за отмены ее выступления мэром Анапы

Анастасия Волочкова готовила номер для мероприятия в Анапе, приуроченного к открытию курортного сезона, однако мэр города Юрий Поляков отменил ее выступление. Как отметила PR-менеджер балерины Наталья Ракицкая, артистку не расстроило решение градоначальника.
Анастасия Волочкова не расстроилась из-за отмены ее выступления мэром Анапы

Поляков объяснил: праздник организовывается силами городского бюджета. По его поручению электронные торги на «показ концертной программы Анастасии Волочковой» закрыли. Градоначальник считает, что деньги должны пойти на другие цели в сфере культуры, где «они нужнее». Мэр не против выступления балерины, однако предлагает спонсировать его бизнесменам.

По словам Ракицкой, знаменитость не планирует предъявлять претензии властям Анапы за отмену ее программы, и отказ чиновника ее не расстроил. «Не получилось в этом городе, - подчеркнула PR-директор танцовщицы, - будет другой».
Анастасия Волочкова не расстроилась из-за отмены ее выступления мэром Анапы

Ранее балерина рассказывала в Instagram-микроблоге, что собирается выступить в Анапе 8 июня. Знаменитость представила фотографии и видео, где показала подготовку номера. Как узнали журналисты, за участие в мероприятии в честь открытия курортного сезона Волочковой должны были заплатить около 640 000 рублей, передает «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:35

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