Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей





Дети с таким заболеванием, говорится в исследовании, описанном в журнале Science Translational Medicine, подвержены высокому риску побочных эффектов или летального исхода, поскольку им прописывают интенсивную химиотерапию. Ранее ученые установили, что ингибиторы гамма-секретазы не подходят для лечения детей из-за чрезмерной токсичности, но авторы новой работы нашли способ обойти данную проблему.Специалисты изучили ферменты и заметили, что относительная распространенность его различных версий в клетках лейкемии отличается от его проявлений в здоровых структурах. Лабораторные эксперименты показали: нацеливание всего на один гамма-секретаз останавливает рост T-ALL, не вызывая токсичности, которую ранее связывали с этим классом препаратов. Теперь авторы исследования намерены провести клинические тестирования новой методики лечения лейкемии, чтобы понять, как развивается T-ALL и продолжить работу над новыми способами терапии.