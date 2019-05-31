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Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
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Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей

Международная команда исследователей предложила более безопасный способ лечения лейкемии, поражающей в основном детей. Новая методика предусматривает применение препаратов, тормозящих действия фермента гамма-секретаза, являющегося важным фактором при лимфобластном лейкозе Т-клеток (T-ALL).
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей

Дети с таким заболеванием, говорится в исследовании, описанном в журнале Science Translational Medicine, подвержены высокому риску побочных эффектов или летального исхода, поскольку им прописывают интенсивную химиотерапию. Ранее ученые установили, что ингибиторы гамма-секретазы не подходят для лечения детей из-за чрезмерной токсичности, но авторы новой работы нашли способ обойти данную проблему.

Специалисты изучили ферменты и заметили, что относительная распространенность его различных версий в клетках лейкемии отличается от его проявлений в здоровых структурах. Лабораторные эксперименты показали: нацеливание всего на один гамма-секретаз останавливает рост T-ALL, не вызывая токсичности, которую ранее связывали с этим классом препаратов. Теперь авторы исследования намерены провести клинические тестирования новой методики лечения лейкемии, чтобы понять, как развивается T-ALL и продолжить работу над новыми способами терапии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:05

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