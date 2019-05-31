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Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба может сменить клуб

Артем Дзюба, выступающий за «Зенит» с 2015 года, раздумывает над вариантами развития карьеры. Не исключено, что нападающий питерской команды сменит клубную прописку.
Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба может сменить клуб

Сейчас у спортсмена имеется предложение от португальцев, поступившее от компании Жорже Мендеша, являющегося агентом звезды футбола Криштиану Роналду. Дзюба рассчитывает подписать соглашение с европейскими клубами, но больше всего нацелен на Английскую Премьер-Лигу, пишут «Аргументы Недели». Форвард «Зенита» может остаться в питерской команде, однако здесь все зависит от руководства клуба. Пока предложение о продлении контракта спортсмену не поступало.

В клубе 30-летний нападающий состоит с 2015 года. Футболист участвовал в 37 матчах сезона 2018/19, забив 13 голов и осуществив 17 результативных передач. Поклонники надеются, что руководство «Зенита» решит вопрос и оставит Дзюбу в команде.



 
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Спорт
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:40

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