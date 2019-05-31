Ксения Собчак рассказала о «нелюбви» модных дизайнеров к Ольге Бузовой
Скандально известная тележурналистка Ксения Собчак поведала о «нелюбви» некоторых модных модельеров к новоиспеченной российской исполнительнице Ольге Бузовой. По словам светской дамы, один из известных кутюрье даже просил ее передать поющей телеведущей, чтобы та перестала носить его кожаную куртку.
На днях экс-кандидат на пост президента РФ в 2018 году выпустила очередную серию своего YouTube-шоу под названием «Осторожно, Собчак!», в которой опять затронула свою бывшую коллегу по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову.
Для передачи Собчак собрала троих представительниц, по ее словам, «тяжелой элиты», а также троих прославленных «инстаграмщиц». Первоначально целью «заседания» было определить два совершенно разных суждения на меняющуюся действительность, в том числе касательно того, что именно блогеры, а не звезды, превращаются в лидеров мнений.
В один момент одна из приглашенных гостей заявила, что никогда бы не купила костюм культового модного дома, если бы узнала, что этот же «бренд» носит «инфлюенсер», который не является представителем характерного социального класса.
И тут Собчак вспомнила Бузову, которую упомянула в качестве бесполезной рекламы. Экс-телеведущая «Дома-2» рассказала, как ее очень близкий приятель, который является к тому же прославленным кутюрье, почему-то подумал, что она дружит с Ольгой и обратился к ней с просьбой.
На днях экс-кандидат на пост президента РФ в 2018 году выпустила очередную серию своего YouTube-шоу под названием «Осторожно, Собчак!», в которой опять затронула свою бывшую коллегу по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову.
Для передачи Собчак собрала троих представительниц, по ее словам, «тяжелой элиты», а также троих прославленных «инстаграмщиц». Первоначально целью «заседания» было определить два совершенно разных суждения на меняющуюся действительность, в том числе касательно того, что именно блогеры, а не звезды, превращаются в лидеров мнений.
В один момент одна из приглашенных гостей заявила, что никогда бы не купила костюм культового модного дома, если бы узнала, что этот же «бренд» носит «инфлюенсер», который не является представителем характерного социального класса.
И тут Собчак вспомнила Бузову, которую упомянула в качестве бесполезной рекламы. Экс-телеведущая «Дома-2» рассказала, как ее очень близкий приятель, который является к тому же прославленным кутюрье, почему-то подумал, что она дружит с Ольгой и обратился к ней с просьбой.
«Он мне написал: «Слушай, ты можешь попросить ее не носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим. А она везде носит и пишет наш бренд», - рассказала Собчак.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:39