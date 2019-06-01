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Певица Валерия показала поклонникам бюджетный и эффективный способ похудения

Певица Валерия разместила в личном блоге Instagram короткий ролик, где продемонстрировала бюджетный и эффективный способ похудения к лету. Звезда эстрады активно занимается спортом, не пропуская ни одной тренировки.
Певица Валерия показала поклонникам бюджетный и эффективный способ похудения

В описании к видео супруга продюсера Иосифа Пригожина призналась: не любит энергоемких упражнений "на преодоление". Звезда отечественной сцены показала, как исполняет силовое упражнение на ноги. По словам Валерии, такие занятия позволяют привести фигуру в форму, и для них не нужны денежные затраты.

Любимица миллионов написала, что больше любит тренировки для пресса. Ее формам могут позавидовать многие юные девушки. Валерия не только работает над телом, но и следит за своим рационом. Певица не ест фастфуд, мучное, сладкое, сливочное масло, не пьет кофе и алкогольные напитки.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:15

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