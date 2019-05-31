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Американцев встревожила огневая мощь нового МиГ-35

Издание The National Interest посвятило одну из статей истребителю поколения «4++» МиГ-35 российского производства, находящемуся на данный момент на этапе тестирования. Обозреватель американского портала удивлен огневой мощью самолета и считает его «огромным технологическим прорывом» РФ.
Американцев встревожила огневая мощь нового МиГ-35

Истребитель передовой генерации является усовершенствованным преемником МиГ-29. Внешне боевые машины очень похожи, что заставило западных экспертов сделать вывод, что российские авиастроители лишь обновили самолет, а не разработали новый. Однако обозреватель NI Марк Эпископос рассмотрел в МиГ-35 нечто большее, пишет «ПолитРоссия». Специалиста заинтересовал фильм о летно-испытательном центре Минобороны им. Чкалова в Ахтубинске, рассказывающий об особенностях производства перспективного боевого лайнера. Мощная силовая конструкция машины позволяет ей взлетать и приземляться в экстремальных условиях. В самолете вдвое возросла дальность полета, появилась уникальная бортовая БРЛС «Жук-АЭ», способная обнаруживать и сопровождать три десятка целей, а также атаковать в одно время до четырех наземных и шести воздушных мишеней на удаленности до 160 км.

Особую тревогу у американского журналиста вызвал боевой арсенал МиГ-35. Инженерам удалось повысить нагрузку самолета до 7 т засчет увеличения размаха крыльев. В истребителе появились девять точек подвески вооружения и дополнительные крепления на фюзеляже. Машина может использовать ракеты «воздух воздух», оружие для ближнего боя, авиапушку, противорадиолокационную и противокорабельные установки, а также авиабомбы. Обозреватель считает новинку российского авиапрома «огромным технологическим прорывом» и серьезной угрозой для потенциального противника.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:20

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