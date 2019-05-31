Звезда "Дома-2" Сергей Крылов "Тракторист", ухаживающий за Марией Кохно, попал в ДТП

Сергея на реалити-шоу знали как Тракториста. По сообщению, на выпускника реалити-шоу, который ехал на байке, врезалась легковушка.Крылов до последнего момента хотел избежать столкновения, но все маневры не помогли, и ДТП всё-таки произошло.Сам виновник дорожно-транспортного происшествия так и не подошёл извиниться перед Сергеем. Также известно, что все вопросы о компенсации мотоциклисту теперь нужно решать через судебные инстанции. А у водителя автомобиля не было в наличии даже страхового полиса.Разбитой техникой потери молодого человека не ограничились. Крылов уже рассказал, что довольно плохо себя чувствует. Врачи уже смогли зафиксировать различные ушибы, оторванный ноготь на пальце руки и травму ноги.