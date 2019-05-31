Звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь не вернутся на проект
Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь не вернутся на скандально-известное реалити-шоу. Об этом на днях сообщила журналистам длинноволосая красавица.
В Интернете появилось очередное интервью с одной из самых рейтинговых героинь телестройки, в котором блондинка рассказала не только о своих ссорах с супругом, а также о разных характерах наследников, но и о том, насколько она благодарна проекту «Дом-2».
Не секрет, что Дарья и Сергей познакомились на реалити-шоу «Дом-2» больше 10 лет назад, после чего между ними сразу же возникла связь, на которую не единожды указывала и сама парочка. Молодому спортсмену удалось изменить свою возлюбленную до такой степени, что девушка, которая вовсю настаивала на том, что хочет оставить свою девичью фамилию «Черных» в итоге подчинилась избраннику, чем сейчас очень гордится.
Стоит отметить, что в Периметре время от времени ведущие «Дома-2» еще ставят в пример пару Пынзарей, ведь именно этим возлюбленным удалось вместе преодолеть различные неурядицы и скандалы, а также сохранить крепкий союз даже вне проекта.
Судя по всему, именно поэтому Дарье и Сергею не единожды предлагала администрация реалити-шоу вернуться на телестройку. По словам Пынзарь, они с мужем уже давно пережили тот период, поэтому поспешили «закрыть» эту страницу навсегда.
Также молодая мамочка указала на то, что очень благодарна проекту, ведь у нее остались «самые теплые» воспоминания о нем. Однако о возвращении на «Дом-2» у них с Сергеем даже не возникает мыслей, сообщает Starhit.
В Интернете появилось очередное интервью с одной из самых рейтинговых героинь телестройки, в котором блондинка рассказала не только о своих ссорах с супругом, а также о разных характерах наследников, но и о том, насколько она благодарна проекту «Дом-2».
Не секрет, что Дарья и Сергей познакомились на реалити-шоу «Дом-2» больше 10 лет назад, после чего между ними сразу же возникла связь, на которую не единожды указывала и сама парочка. Молодому спортсмену удалось изменить свою возлюбленную до такой степени, что девушка, которая вовсю настаивала на том, что хочет оставить свою девичью фамилию «Черных» в итоге подчинилась избраннику, чем сейчас очень гордится.
Стоит отметить, что в Периметре время от времени ведущие «Дома-2» еще ставят в пример пару Пынзарей, ведь именно этим возлюбленным удалось вместе преодолеть различные неурядицы и скандалы, а также сохранить крепкий союз даже вне проекта.
Судя по всему, именно поэтому Дарье и Сергею не единожды предлагала администрация реалити-шоу вернуться на телестройку. По словам Пынзарь, они с мужем уже давно пережили тот период, поэтому поспешили «закрыть» эту страницу навсегда.
Также молодая мамочка указала на то, что очень благодарна проекту, ведь у нее остались «самые теплые» воспоминания о нем. Однако о возвращении на «Дом-2» у них с Сергеем даже не возникает мыслей, сообщает Starhit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02