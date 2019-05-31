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Американский исследователь представил доказательство фальсификации высадки США на Луне

Миссия «Аполлон-11» с высадкой на Луну, по мнению американского исследователя Фила Поллинга, могла быть масштабной фальсификацией правительства США. Эксперт нашел некоторые доказательства, разоблачающие событие.
Американский исследователь представил доказательство фальсификации высадки США на Луне

Корабль «Аполлон-11» в 1969 году совершил посадку на Луну. Первым ступил на поверхность спутника астронавт Нил Армстронг, и этот исторический шаг запечатлел на камеру его коллега Базз Олдрин. Фотографию первого следа человека, оставленного на Луне, NASA предъявляет как одно из главных доказательств реальности миссии.

Фил Поллинг при сравнении уникального кадра со снимком Фила Плейта заметил некоторое несоответствие, сильно его удивившее, пишет «ПолитРоссия». На фото попал тот же скафандр Армстронга, что был на нем во время выполнения миссии «Аполлон-11», однако подошвы ботинок костюма оказались плоскими, а отпечаток, якобы оставленный им, имеет четко выраженный протектор. Исследователь считает это доказательством фальсификации правительства США, связанной с историей о высадке американцев на поверхность спутника Земли.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:44

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