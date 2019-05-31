АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

Лада Дэнс похвасталась перед фанатами отличной растяжкой

Лада Дэнс показала многочисленным фанатам ролик, где она делает отличную растяжку. Пользователи оценили старания звезды девяностых, отметив, что она может превзойти и Анастасию Волочкову.
Лада Дэнс похвасталась перед фанатами отличной растяжкой

Исполнительница разместила кадры с занятий в зале на своем официальном аккаунте в Instagram. Лада Дэнс делает растяжку, сидя на полу в лосинах и босоножках на шпильке. Во время упражнений певицу снимают на камеру, а тренер рекомендует артистке не суетиться и тянуть носочки. В комментарии к видеоролику 52-летняя Лада отметила, что наперед знает высказывания подписчиков, но все же продолжит мотивировать их "к истинной любви к себе".

Фолловеры принялись обсуждать физическую форму кумира, восхищаясь ее фигурой. Поклонники называли Дэнс "пантерой", "кошкой", "идеалом красоты" и сравнивали с Леди Гагой. По мнению пользователей, артистка сможет составить конкуренцию шпагатам балерины Волочковой. За несколько часов запись Лады Дэнс просмотрели более пяти тысяч человек.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Осторожно, Собчак!»: Ксения скандалом
Разработан более безопасный метод
Лада Дэнс похвасталась перед фанатами
Нападающий питерского «Зенита» Артем
Ксения Собчак рассказала о «нелюбви»
Игорь Николаев поздравил экс-супругу
Американцев встревожила огневая мощь
Звезда "Дома-2" Сергей Крылов
Звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться»
Американский исследователь представил
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил
Представлены способы решения проблем в
Захар Саленко и Лера Фрост впервые
Кожная бактерия повышает риск развития
Алла Пугачева показала, как проводит
Ученые: Занятия йогой улучшают
Саша Черно съела крем из протухшего
В Сети опубликовали первую съемку
Гузеева рассказала о запоях с
Певица МакSим после аварии рассказала о
В Google рассказали о планах борьбы с
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс»
Гоген Солнцев о своей 64-летней жене:
Сургутская пенсионерка лишилась 5,8 млн
В пустыне Нептуна обнаружена
Американская актриса Лина Данем
ГМ-грибок помог учёным в борьбе с
Иван Ургант предложил оригинальный и
Бренд Cadillac представил спортивные
Просмотреть все новости