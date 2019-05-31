Лада Дэнс похвасталась перед фанатами отличной растяжкой

Исполнительница разместила кадры с занятий в зале на своем официальном аккаунте в Instagram. Лада Дэнс делает растяжку, сидя на полу в лосинах и босоножках на шпильке. Во время упражнений певицу снимают на камеру, а тренер рекомендует артистке не суетиться и тянуть носочки. В комментарии к видеоролику 52-летняя Лада отметила, что наперед знает высказывания подписчиков, но все же продолжит мотивировать их "к истинной любви к себе".Фолловеры принялись обсуждать физическую форму кумира, восхищаясь ее фигурой. Поклонники называли Дэнс "пантерой", "кошкой", "идеалом красоты" и сравнивали с Леди Гагой. По мнению пользователей, артистка сможет составить конкуренцию шпагатам балерины Волочковой. За несколько часов запись Лады Дэнс просмотрели более пяти тысяч человек.