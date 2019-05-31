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Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил свои детские фото со снимками сына

Бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров порылся в архивных фотографиях. Сделал он это для того, чтобы увидеть, как сильно похож на него его маленький сын.

Молодой человек за считанные дни сильно привязался к сыну Богдану. И пока мамочка отдыхает с малышом во Владивостоке, Яббаров в Москве очень скучает по ним.
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил свои детские фото со снимками сына

Болельщики реалити-шоу постоянно говорят, что папа с малышом очень сильно похожи.

Сам Илья теперь захотел в доказательство показать свои детские снимки, где он сфотографирован в том же возрасте.
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил свои детские фото со снимками сына

«Папа и сынок. Я не знаю, как вам, но я вижу, что мы похожи. А как вы считаете? Мама Алёна говорит, что копия», — в Instagram сообщает счастливый отец.

Недавно Алёна Рапунцель говорила, что с Яббаровым она смогла наладить наконец отношения. Сестра Ольги рассказала, что теперь у них есть все шансы, чтобы опять жить семьёй.
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил свои детские фото со снимками сына

Правда, для этого нужно, чтобы они оба этого хотели.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:35

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