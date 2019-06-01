Герои нового сезона мультфильма "Маша и Медведь" будут петь по-итальянски





В 2019 году знаменитому и любимому многими детьми и взрослыми мультфильму исполняется 10 лет. Создатели решили сделать новый сезон проекта "Маша и Медведь" музыкальным и название дали соответствующее: "Машины Песенки".Пилотная серия появится на русскоязычном YouTube-канале "Маша и Медведь", а также в Международный день защиты детей во время передачи "Спокойной ночи, малыши!" в эфире телеканала "Карусель". Первый эпизод решили посвятить Италии, ведь именно в этой стране, после России, веселые сюжеты о Маше и ее косолапом друге получили небывалую популярность. Этих персонажей полюбили 98% маленьких итальянских зрителей.Герои мультфильма будут показывать зрителям главные достопримечательности стран мира и исполнять песни на мотив известных национальных мелодий, сообщают представители компании "Анимаккорд".