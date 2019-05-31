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Саша Черно съела крем из протухшего торта

Одна из самых эпатажных участниц телепроекта «Дом-2» Александра Черно съела испорченный торт. Отобрать пирог у пышки не получилось даже ее возлюбленному Иосифу Оганесяну, который пообещал купить избраннице свежие сладости.

Саша Черно съела крем из протухшего торта

Ни для кого не является секретом, что Черно и Оганесян хотят обзавестись наследниками. Несколько дней назад парочка в очередной раз подняла эту тему, указав на то, что уже даже начали заниматься решением этого вопроса.

Отметим, что врачи буквально настаивают на том, чтобы Александра, прежде чем беременеть, избавилась от лишних килограммов, которые могут негативно отразиться на здоровье ее первенца. Впрочем, как видно, девушка не стала прислушиваться к советам специалистов и отказалась садиться на диету.

Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как ребята на общей кухне шоу «Спаси свою любовь» обсуждают протухший торт. Оганесян предлагает коллегам выбросить пирог в урну, чтобы он не занимал понапрасну место в холодильнике и вдруг неожиданно из его рук сладость вырывает Черно.

Саша Черно съела крем из протухшего торта

«Ммм... Крем вкусный, крем. Дай мне крем! Хочу этот крем! Дай я его... А потом выкину сама!» - то и дело повторяла Александра удивленному Иосифу.

Нужно сказать, что Оганесян сначала не поверил в то, что Черно будет кушать крем с протухшего торта и поинтересовался у супруги, не шутит ли она случайно. Впрочем, ответ Саши остался прежним.

Отметим, что происходящее на кухне очень рассмешило Майю Донцову, которая явно не была готова к такому исходу событий.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50

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