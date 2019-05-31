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Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе

В социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала новое видео. Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе.

Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе

Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях. Поклонники просят исполнительницу больше показывать им снимки и видео с Гарри и Елизаветой. Несколько часов назад Примадонна решила порадовать подписчиков в Instagram и опубликовала видео с наследниками. На кадрах дети знаменитости бегают по траве и веселятся. Сама Алла Пугачева сидит на ветке от большого дерева, в какой-то момент к ней подбегает сын и громко кричит о том, что она самая лучшая мама на свете. В комментарии к посту супруга Максима Галкина написала: "Это Русское приволье, это Родина моя".

Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе

Подписчики знаменитости пришли в восторг от видео. Многие пришли к выводу, что сказанное Гарри - это самое главное в жизни любой матери. Другие отметили красоту природы и пожелали Примадонне и ее семье хорошего отдыха. Всего за несколько часов ролик успели просмотреть более 408 000 пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:08

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