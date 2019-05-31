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Представлены способы решения проблем в семье из-за секса

Зарубежные специалисты назвали способы, помогающие решить связанные с сексом проблемы. Эксперты предлагают партнерам обсуждать свои сокровенные желания, а также усиливать эмоциональные связи в семье.
Представлены способы решения проблем в семье из-за секса

Многие пары, как отмечают ученые, распадаются из-за возникающих в интимной жизни проблем. Уровни либидо у всех людей разные, поэтому не станет лишним обсуждение с партнером возможности составления расписания с предусмотренными в нем днями для секса. Планирование внесет больше определенности относительно согласия одного из супругов на занятие любовью и позволит устранить напряженность по данному поводу. В другие дни каждый из партнеров может проявлять заботу к возлюбленному и демонстрировать свою привязанность.

Эксперты советуют супругам работать над усилением эмоционального контакта. Этого можно добиться объятиями, нежными прикосновениями, приятными словами и комплиментами, взаимоуважением. Сексуальным партнерам не рекомендуется скрывать свое душевное состояние, лучше обсуждать проблемы, стараться найти компромисс.
Представлены способы решения проблем в семье из-за секса

Некоторые семейные пары стесняются делиться друг с другом своим сокровенными желаниями интимного характера. Эксперты советуют быть более откровенными, а также практиковать оральные ласки, экспериментировать с позами и секс-игрушками.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:26

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