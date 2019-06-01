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Британские медики рассказали о мерах, позволяющих избежать появления слабоумия

В Великобритании специалисты в области медицины рассказали о мерах, позволяющих минимизировать риск появления слабоумия. В списке рекомендаций оказались физическая активность и правильное питание, сообщается в статье издания Express.

Британские медики рассказали о мерах, позволяющих избежать появления слабоумия

Ранние признаки деменции могут быть незаметными. Специалисты советуют обращать внимание на дезориентацию, потерю памяти, трудности в решении знакомых заданий, изменение поведения и настроения. Снизить риск появления проблем с работой головного мозга поможет здоровый образ жизни. Следует пересмотреть рацион питания, отказавшись от вредной пищи в пользу овощей, фруктов, рыбы. Для улучшения состояния важно снизить добавление соли и сахара в блюда, ограничить употребление спиртных напитков или вообще перестать пить алкоголь.

Согласно исследованию, повысить умственную активность в преклонном возрасте помогает решение кроссвордов, головоломок, изучение новых иностранных языков, физические нагрузки, включая ходьбу или бег. Если в поведении происходят непонятные изменения - не стоит игнорировать это состояние, а проконсультироваться с врачом, заключили медики.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:28

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